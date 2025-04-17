До 28 зросла кількість постраждалих через ворожу атаку Дніпра, щонайменше 15 будинків пошкоджені – мер

У Дніпрі в результаті ворожої дронової атаки вже 28 постраждалих, також пошкоджено щонайменше 15 будинків, серед яких студентські гуртожитки, навчальні заклади та харчове підприємство, повідомив мер міста Борис Філатов.

"Пошкоджено щонайменше 15 будинків. Серед них студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства", - написав він в телеграмі.

За його словами, наразі в різних районах Дніпра триває ліквідація наслідків ударів. Залучено багато важкої комунальної техніки.

Мер зазначив, що обстеження триватимуть до ранку. Надто у приватній забудові.

"У лікарнях міста допомагають пораненим. Загалом кількість постраждалих збільшилася вже до 28 - четверо з них діти", - написав він.

Як повідомлялося, росіяни здійснили БпЛА-атаку по Дніпру пізно ввечері середи. Через це дві людини загинули та 16 постраждали.

Джерело: https://t.me/borys_filatovv/2392