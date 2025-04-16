Зеленський про угоду з США: базові юридичні речі майже доопрацьовані

Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

В урядової команди України, яка працює з американською стороною щодо угоди, є хороші результаті, базові юридичні речі майже доопрацьовані, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Хороші результати в урядової команди України, яка працює з американською стороною щодо угоди про економічне партнерство. Перша віцепрем’єр-міністр Свириденко доповідала сьогодні про це. Базові юридичні речі майже доопрацьовані, і далі, якщо все буде рухатися так само швидко та конструктивно, угода дасть економічні результати обом нашим країнам: і Україні, і Америці", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Раніше перша віце-прем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що технічні команди України та Сполучених Штатів Америки ґрунтовно попрацювали над угодою, є суттєвий прогрес.