Інтерфакс-Україна
Події
21:23 16.04.2025

Зеленський про угоду з США: базові юридичні речі майже доопрацьовані

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Зеленський про угоду з США: базові юридичні речі майже доопрацьовані
Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

В урядової команди України, яка працює з американською стороною щодо угоди, є хороші результаті, базові юридичні речі майже доопрацьовані, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Хороші результати в урядової команди України, яка працює з американською стороною щодо угоди про економічне партнерство. Перша віцепрем’єр-міністр Свириденко доповідала сьогодні про це. Базові юридичні речі майже доопрацьовані, і далі, якщо все буде рухатися так само швидко та конструктивно, угода дасть економічні результати обом нашим країнам: і Україні, і Америці", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Раніше перша віце-прем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що технічні команди України та Сполучених Штатів Америки ґрунтовно попрацювали над угодою, є суттєвий прогрес.

 

Теги: #угода #зеленський #сша

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