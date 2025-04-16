Інтерфакс-Україна
Події
17:15 16.04.2025

Данія розглядає можливість направлення військових в Україну для короткострокових навчань

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Данія розглядає можливість направлення військових в Україну для короткострокових навчань

В Данії розмірковують над відправленням військовослужбовців данської армії в Україну для збору досвіду, здобутого ЗСУ під час війни з РФ, однак ніяких остаточних рішень що до цього ще не було прийнято, повідомив голова командування Сухопутних військ Збройних сил Данії, генерал-майор Петер Бойсен (Peter Boysen).

"Під час останніх навчань Сухопутних військ на початку цього року українці запропонували данським військовослужбовцям взяти участь у короткострокових курсах і тренуваннях в Україні, а також відправити до Данії своїх фахівців. Слід підкреслити, що наразі немає жодних планів чи рішень щодо направлення данських військовослужбовців на короткострокові курси чи тренування в Україну", - заявив Бойсен.

Головнокомандувач наголосив, що конкретні міркування не стосуються участі військовослужбовців ЗС Данії у навчанні та підготовці українських військовослужбовців в Україні, а лише збору досвіду, коли студенти, які беруть участь у навчанні, вивчають досвід українських військових на полі бою. "Це не новина, що данський оборонний персонал перебував в Україні з метою обміну досвідом. Спочатку це був персонал управлінського рівня", - додав Бойсен.

Зазначається, що можливості для подальшого вдосконалення збору данського досвіду постійно розглядаються, можлива участь данських військовослужбовців у навчальних програмах в Україні не є чимось вирішеним, а лише прикладом можливостей для вдосконалення збору досвіду.

Як повідомлялось у березні, уряд і парламент Данії досягли консенсусу стосовно можливого направлення військ в Україну для забезпечення майбутнього мирного врегулювання, однак конкретних планів відправлення військ поки що немає, про це журналістам сказали міністри закордонних справ та оборони Данії Ларс Льокке Расмуссен і Троельс Лунд Поульсен.

Теги: #данія #навчання #військові

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