Інтерфакс-Україна
Події
16:50 16.04.2025

Зеленський відзначив нагородами працівників ОПК

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Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами працівників українського оборонно-промислового комплексу.

"Вже зараз наш оборонно-промисловий комплекс виробляє більш ніж тисячу видів зброї, від снарядів для артилерії і систем артилерії до ракет та далекобійної зброї, вже більш ніж 40% всієї зброї, яка застосовується на фронті для оборони нашої держави, вироблена в Україні. І тенденція незміна Україна буде робити більше і більше, щоб гарантувати свою безпеку самостійно та разом з партнерами", - сказав Зеленський під час церемонії вручення нагород.

Президент подякував кожному, хто допомагає Україні, а також попросив присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих працівників ОПК.

 

Теги: #опк #нагороди

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