Зеленський відзначив нагородами працівників ОПК

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами працівників українського оборонно-промислового комплексу.

"Вже зараз наш оборонно-промисловий комплекс виробляє більш ніж тисячу видів зброї, від снарядів для артилерії і систем артилерії до ракет та далекобійної зброї, вже більш ніж 40% всієї зброї, яка застосовується на фронті для оборони нашої держави, вироблена в Україні. І тенденція незміна Україна буде робити більше і більше, щоб гарантувати свою безпеку самостійно та разом з партнерами", - сказав Зеленський під час церемонії вручення нагород.

Президент подякував кожному, хто допомагає Україні, а також попросив присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих працівників ОПК.