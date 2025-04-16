Інтерфакс-Україна
Події
15:28 16.04.2025

Фінляндія продовжує закриття кордону з РФ на тлі ризику "інструменталізованої" міграції

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Фінляндія продовжує закриття кордону з РФ на тлі ризику "інструменталізованої" міграції
Фото: Pixabay

Фінляндія продовжила своє рішення про закриття пунктів перетину кордону з Росією "до подальшого повідомлення", оскільки вона залишається стурбованою "ризиком продовження інструменталізованої міграції з Росії", повідомляє уряд країни.

"Виходячи з інформації, доступної фінській владі, ризик того, що інструменталізована міграція відновиться і розшириться, як це спостерігалося раніше, залишається ймовірним. Якщо це явище продовжиться, воно становитиме серйозну загрозу національній безпеці та громадському порядку Фінляндії", - ідеться у повідомленні на сайті уряду у середу.

В уряді нагадали, що пункти перетину кордону на сухопутному кордоні між Фінляндією та Росією були закриті з 15 грудня 2023 року на підставі низки урядових рішень. Останнє рішення набуло чинності 15 квітня 2024 року. Заяви про надання міжнародного захисту можна подавати в інших пунктах перетину кордону на зовнішніх кордонах Фінляндії, які все ще відкриті для повітряного та морського сполучення.

Як повідомлялось, 8 січня прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо (Petteri Orpo) заявив, що кордон із Росією залишиться закритим. Він додав, що "тіньовий флот Росії - найбільша проблема в Балтійському морі" і що в ЄС і НАТО наразі активно шукають шляхи протидії йому.

Як пояснюється у відкритих джерелах, "інструменталізована міграція" – це ситуація, в якій державні та недержавні суб'єкти використовують мігрантів як інструмент, приховано або відкрито, для здійснення стратегічного або політичного тиску на цільову державу.

Теги: #фінляндія #кордон_рф #закриття

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