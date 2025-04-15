ЄСПЛ розпочав процедуру щодо незаконного всиновлення росіянами українських дітей з окупованого Криму

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) повідомив уряд рф про заяву № 6719/23, подану Українською Гельсінською спілкою з прав людини в інтересах десяти українських дітей, вивезених із Криму після окупації півострова у 2014 році.

"Згідно із заявою правозахисників, йдеться про дітей віком від одного до п’яти років, які на момент окупації перебували під опікою держави у дитячих установах. Після встановлення контролю над Кримом, російська влада відмовилася повернути дітей Україні, не повідомила про місце їхнього перебування, а згодом їхні профілі з’явилися на російському сайті для всиновлення", - повідомляється на сайті представництва президента України в Автономній Республіці Криму у вівторок.

УГСПЛ припускає, що частину дітей могли всиновити, оскільки інформація про них зникла з платформи. У 2014 році російська влада оголосила понад 4 тисячі українських дітей із Криму, які не мали батьківського піклування, своїми громадянами.

Джерело:https://ppu.gov.ua/press-center/yespl-rozpochav-protseduru-shchodo-nezakonnoho-usynovlennia-ukrainskykh-ditey-u-krymu/