Інтерфакс-Україна
Події
22:05 15.04.2025

Уряд втілює принцип "росія заплатить" та формує міжнародний компенсаційний механізм – Шмигаль

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Уряд створив умови для запуску Системи обліку інформації про немайнову шкоду, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів у вівторк.

"Насамперед ідеться про вбивства росіянами мирних людей, про зниклих безвісти за особливих обставин, втрату дітьми своїх батьків, шкоду від внутрішнього переміщення. Система буде інтегрована з іншими реєстрами та базами й перебуватиме у віданні Міністерства соціальної політики", — зазначив Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, зараз йде робота над тим, щоб до кінця року були відкриті усі 45 категорій Реєстру збитків. 

"Ми послідовно втілюємо в життя принцип "росія заплатить". Формуємо міжнародний компенсаційний механізм, у межах якого вже функціонує Реєстр збитків. У ньому відкрито дев'ять категорій, за якими українці можуть подавати заяви", — зазначив він. 

Джерело:https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-poslidovno-vtiliuie-pryntsyp-rosiia-zaplatyt-ta-formuie-mizhnarodnyi-kompensatsiinyi-mekhanizm-denys-shmyhal

Теги: #рф #війна #компенсація

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