Переговори між Україною та США в очному режимі будуть проведені тоді, коли для цього будуть напрацьовані документи

Переговори між Україною та США щодо встановлення миру в очному режимі будуть проведені тоді, коли для цього будуть розроблені документи, які зможуть погодити сторони, повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Брусило.

"Переговори в очному режимі відбуваються тоді, коли для цього є підстави, тобто напрацьовані документи, які можна буде обговорювати для того, щоб їх потім реалізувати. Безпосередньо контакти з американською стороною практично щоденно відбуваються на рівні керівника Офісу президента. І як тільки буде розроблений документ, який сторони зможуть погодити, і знову ж таки, представити на розгляд російській стороні для того, щоб вона врешті-решт розглянула і серйозно поставилася до ініціативи повного припинення вогню, відразу такі переговори будуть проведені", - сказав Брусило в ефірі телемарафону у вівторок.

За його словами, робота зараз ведеться у телефонному та відеоконференційному режимах.