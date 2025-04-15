Інтерфакс-Україна
Події
18:36 15.04.2025

Уряд надав військовим можливість самостійно визначати одержувача виплат у разі полону - Міноборони

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Уряд надав військовим можливість самостійно визначати одержувача виплат у разі полону - Міноборони
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua/12488

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дає військовослужбовцям право самостійно визначати, кому нараховуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі полону, повідомило Міністерство оборони України.

"Сьогодні Кабінет Міністрів ухвалив ініційовану Міністерством оборони постанову, яка вдосконалює механізми грошового забезпечення військовослужбовців. Відтепер кожен військовий зможе самостійно визначити, кому саме нараховуватиметься його грошове забезпечення у разі потрапляння в полон", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі Міноборони у вівторок.

Для цього достатньо скласти особисте розпорядження, яке засвідчується командиром або нотаріусом. Оригінал документа зберігатиметься в особовій справі військовослужбовця.

Як зазначається, зміни стосуються виплат військовим, які перебувають у полоні, є заручниками, інтернованими в нейтральних державах або визнані безвісно відсутніми.

Також постановою передбачено вдосконалення доступу до інформації з державних реєстрів для ТЦК та СП, аби спростити ідентифікацію осіб, які мають право на такі виплати.

Теги: #міноборони #уряд #військові

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