У Львівській області під час пожежі одна людина загинула, ще одна в реанімації – ДСНС

78-річний чоловік загинув під час пожежі у Львівській області, а його 73-річну дружину госпіталізували з отруєнням, повідомляє пресслужба головного управління ДСНС у Львівській області.

За даними пресслужби, повідомлення про пожежу у багатоквартирному будинку в місті Самбір надійшло сьогодні о 12:30 дня. Горіла квартира на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

"Під час розвідки вогнеборці виявили у квартирі чоловіка без свідомості . Його винесли на свіже повітря, надали домедичну допомогу та передали медикам, однак ті констатували смерть. Загиблим виявився власник квартири, чоловік 1947 року народження", – вказано у повідомленні.

Також унаслідок пожежі 73-річна дружина загиблого отруїлася продуктами горіння та була госпіталізована до реанімаційного відділення Самбірської центральної районної лікарні.

О 13:10 пожежу ліквідували. До гасіння залучили 16 рятувальників та 4 одиниці спеціальної техніки.