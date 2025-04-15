Справа "золотих яєць" Міноборони: суд відправив під нічний домашній арешт експосадовця Міноборони Хмельницького

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував запобіжний захід до колишнього керівника департаменту Міноборони України, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"15 квітня 2025 року слідчий суддя ВАКС застосував до колишнього керівника Департаменту міністерства оборони України запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Також на особу накладено процесуальні обов’язки прибувати до детектива, прокурора, суду за першим викликом; не залишати територію населеного пункту, у якому він зареєстрований або проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання і роботи; ⁠утримуватися від спілкування з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру, з іншими підозрюваними у справі та свідками; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну. Строк дії запобіжного заходу – до 15 червня 2025 року.

В повідомленні не вказується ім’я фігуранта, однак, за інформацією ГО "Transparency International Ukraine", мова йде про ексначальника департаменту Міноборони із речового забезпечення ЗСУ Богдана Хмельницького.

"За версією слідства, саме Богдан Хмельницький підписував всі договори на постачання продукції для ЗСУ за завищеними цінами. Також він проводив перемовини з іншим фігурантом справи, ексдиректором однієї з компаній-постачальниць Миколою Дешпетком", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялось, протягом 2022–2023 років міністерство оборони України забезпечувало військових продуктами харчування шляхом закупівлі у суб’єктів господарювання послуги з організації харчування. Суть цієї послуги – у закупівлі комплекту продуктів згідно з каталогом, який містив 409 найменувань.

Злочинна схема полягала у визначенні завищених цін на найбільш затребувані продукти і занижених на менш затребувані. Її реалізація призвела до того, що протягом серпня – грудня 2022 року дві компанії-постачальниці незаконно одержали понад 733 млн грн із бюджету.

2 квітня правоохоронці повідомили про підозру колишньому керівнику департаменту Міноборони, власниці пов’язаних компаній-постачальниць, двом керівникам компаній-постачальниць і фізичній особі. Їм інкримінують ч. 5 ст. 191 (розтрата), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (замах на розтрату), ч. 3 ст. 209 (легалізація) КК України.