Єврокомісія завершує роботу над новими пропозиціями щодо лібералізації торгівлі між Україною та ЄС

Європейська комісія завершує роботу над новими пропозиціями стосовно лібералізації торгового режиму між Україною та Європейським союзом у світлі завершення 15 червня існуючого режиму автономних торгових заходів, запровадженого раніше для Києва.

Про це у вівторок в Брюсселі повідомив речник Єврокомісії Олоф Гілл (Olof Gill).

"Наша мета – вирішити взаємну лібералізацію тарифів. Ми завершуємо роботу над цією пропозицією і, як тільки зможемо, представимо її Україні", - зазначив він.

За словами Гілла, метою цього процесу є "забезпечення економічної стабільності та передбачуваності для бізнесу та фермерів як в Україні, так і в ЄС, сприяючи плавному переходу після завершення терміну дії автономних торгових заходів".