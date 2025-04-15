На Буковині затримано водія, який за $12 тис намагався перевезти за кордон ухилянтів

В Чернівецькій області прикордонники затримали водія, який намагався перевезти трьох чоловіків до державного кордону з Румунією, де мав їм вказати маршрут в обхід пунктів пропуску, повідомляє Державна прикордонна служба України у вівторок.

"Оперативну інформацію про наміри порушників отримали офіцери Відділу внутрішньої та власної безпеки по Чернівецькому прикордонному загону. Буковинець, виконуючи вказівки організатора схеми, на власному авто віз трьох чоловіків до кордону. Далі мав вказати маршрут до Румунії в обхід пунктів пропуску. Однак "екскурсія" завершилась неподалік держкордону – там на них вже чекали правоохоронці", - повідомляє прес-служба ДПСУ в телеграм-каналі.

Зазначається, що за таку подорож кожен з чоловіків заплатив по $4 тис . Водія затримано та оголошено йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Інших притягнуто до адмінвідповідальності.

Тим часом триває пошук головного організатора схеми.