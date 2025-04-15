Інтерфакс-Україна
Події
11:24 15.04.2025

За 22 дні т. зв. "енергетичного перемир’я" окупанти вбили у 2,5 раза більше українців, ніж за такий самий період до того

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За 22 дні т. зв. "енергетичного перемир’я" окупанти вбили у 2,5 раза більше українців, ніж за такий самий період до того
Фото: www.facebook.com/share/p/1EsFsWzUYM/?mibextid=wwXIfr

Жертвами атак російських окупантів в України за останні 22 дні після початку так званого "енергетичного перемир’я" стали майже у 2,5 раза більше українців, ніж за такий самий період перед його оголошенням, йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

"З 25 березня по 15 квітня росіяни здійснили вісім масованих атак на українські міста, у результаті яких загинуло 72 людини, серед них 11 дітей.  Крім того, як зазначив керівник Центру, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко, за час так званого "енергетичного припинення вогню" московити збільшили інтенсивність ударів по цивільних, наростили атаки та обстріли на фронті", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі ЦПД у вівторок.

Відзначається, що Україна ще 11 березня висловлювала готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, натомість російська окупаційна армія продовжує вбивати цивільних українців.

 

Теги: #війна #перемиря #цпд #жертви

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