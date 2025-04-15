Інтерфакс-Україна
Події
10:34 15.04.2025

Дві безробітні жительки Київщини на замовлення ворога готували підрив будівлі поліції у Вінниці

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Дві безробітні жительки Київщини на замовлення ворога готували підрив будівлі поліції у Вінниці

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла новим спробам окупантів здійснити серію вибухів у Вінниці: затримано трьох агентів російської воєнної розвідки, які готувались підірвати авто ЗСУ та адмінбудівлю поліції.

В телеграм-каналі у вівторок СБУ повідомляє, що спочатку фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під авто українського воїна, якого окупанти сподівалися ліквідувати дистанційно. Для активації СВП російські спецслужбісти планували зробити виклик на мобільний телефон, яким було споряджено вибухівку.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали виконавців замовлення РФ, коли вони облаштовували приховану камеру поблизу місця запланованого підриву.

"Затриманими виявилися дві безробітні мешканки Київщини, яких окупанти завербували у Телеграм-каналах з пошуку "легких грошей". Агентки прибути до Вінниці і за гроші російського ГРУ орендували квартиру. Згодом вони отримали геолокацію схрону від куратора та забрали звідти два СВП", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами справи, виготовленням вибухівки займався третій учасник групи – 33-річний місцевий житель. За інструкцією окупантів він заклав вибухову речовину у термоси і додатково начинив їх шурупами.

За інформацією української спецслужби, в разі підриву військового авто з його власником агентки мали готувати новий теракт біля будівлі місцевого райвідділу поліції.

Під час обшуку у затриманих вилучено два СВП та мобільні телефони з доказами співпраці з російською воєнною розвідкою.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: #сбу #агенти_рф

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