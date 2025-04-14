Інтерфакс-Україна
Події
20:18 14.04.2025

Сенатор Кейн: Дії Путіна викликають скептицизм щодо добросовісності інтересу РФ до припинення вогню

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Сенатор Кейн: Дії Путіна викликають скептицизм щодо добросовісності інтересу РФ до припинення вогню

Продовження Росією ударів по Україні змушують сумніватися в добросовісності зацікавленості росіян у припиненні вогню, заявив сенатор від Демократичної партії Тім Кейн під час візиту до Києва.

На пресконференції у Києві він підкреслив, що "ніхто не заслуговує на припинення вогню на справедливих умовах більше, ніж український народ". Сенатор підтримав також намагання сприяти припиненню вогню.

"Подивимося на нещодавні дії Володимира Путіна: це змушує мене скептично ставитися до добросовісності їхнього інтересу до припинення вогню. США хотіли б припинення вогню на справедливих умовах. Європа хоче припинення вогню на справедливих умовах. Україна заслуговує на припинення вогню на справедливих умовах", - наголосив він.

Кейн підкреслив, що, однак, події, включно з вчорашнім ударом РФ по Сумах у Вербну неділю, "змушують мене сумніватися в добросовісності зацікавленості Росії в припиненні вогню".

"Але я сподіваюся, що я помиляюся. І вони (росіяни - ІФ-У) мають продемонструвати справжню зацікавленість у досягненні припинення вогню", - додав він.

Теги: #сенатор #кейн #сша

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