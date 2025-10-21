Інтерфакс-Україна
23:30 21.10.2025

Путін повинен відчути дедалі вищу ціну свого бажання продовжувати війну – Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що настав час аби Путін відчув дедалі вищу ціну свого бажання продовжувати війну. Про це Грем написав на платформі X у вівторок.

"Я ціную щирі зусилля президента Трампа та його команди щодо припинення кровопролиття в Україні. Для припинення війни знадобиться згода обох сторін. Україна погодилася на пропозицію президента Трампа щодо припинення вогню. Тим часом Росія, очевидно, наполягає на продовженні кровопролиття. Тепер настав час Путіну відчути ціну свого безперервного бажання продовжувати цей конфлікт", - написав на X Грем, співавтор законопроєкту про введення вторинних санкцій протит покупців російської нафти.

Джерело: https://x.com/LindseyGrahamSC/status/1980729666425221311

