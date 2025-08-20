Сенатор Блюменталь: політика умиротворення не наблизить Трампа до Нобелівської премії миру так само, як Чемберлена

Сенатор-демократ Річард Блюменталь вважає, що політика умиротворення не наблизить президента США Дональда Трампа до Нобелівської премії миру.

"Пестити кровожерливого вбивцю шматочками території та обіцянками гарної поведінки не принесло "миру в наш час". Політика умиротворення не наблизить Трампа до Нобелівської премії миру так само, як Чемберлена", - написав він в соцмережі Х.

За словами Блюменталя, Володимир Путін вже ставить під сумнів "хвастощі" Трампа, ніби відкидаючи реальні, надійні гарантії безпеки.

"Заплутуючи та перешкоджаючи, затягуючи мирні переговори без будь-якого припинення вогню, його мета - розіграти Трампа, щоб отримати більше часу, більше території, більше скарбів від продажу нафти та газу. Магічне мислення Трампа загрожує уповільненим Мюнхеном - повторенням помилки політики умиротворення", - написав він.

Джерело: https://x.com/SenBlumenthal/status/1957897942427164685