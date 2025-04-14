У Львові відбулася перша міжурядова конференція між Україною та Нідерландами - МЗС

Фото: https://x.com/MFA_Ukraine/status/1911789287864930604

У Львові 12 квітня відбулася перша міжурядова конференція між Україною та Нідерландами, на який, зокрема, були оговорені питання верховенства права, енергетики, сільського господарства та соціальної політики, повідомили у Міністерстві закордонних справ України у понеділок.

"Перша міжурядова конференція Україна-Нідерланди відбулася у Львові, Україна, 12 квітня 2025 року. Уряди обох країн взяли участь у структурованому багаторівневому діалозі, зосередженому на двосторонніх відносинах, а також на шляху України до членства в ЄС. В центрі дискусій була секторальна співпраця у сферах верховенства права, енергетики, сільського господарства та соціальної політики", - ідеться у повідомленні МЗС у соцмережі Х.

Зазначається, що конференція підтвердила стратегічний та перспективний характер партнерства між Україною та Нідерландами.

Раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдькамп прибув із візитом до Львову, у програмі перебування — участь у конференції, робочі зустрічі та діалог про інтеграцію України до ЄС, повідомив мер міста Андрій Садовий в суботу.