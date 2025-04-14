Сибіга на Раді міністрів ЄС закликав колег надати допомогу Сумам і Кривому Рогу, посилити ППО України і тиск на РФ

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на Раді міністрів ЄС закликав європейських колег посилити допомогу українцям, зокрема ППО, та збільшити тиск на РФ, повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства.

Сибіга під час онлайн-виступу на Раді міністрів закордонних справ ЄС, яка відбувається у Люксембурзі розповів колегам про російський удар балістичними ракетами по Сумах, який призвів до численних цивільних жертв, а також попередній удар по Кривому Рогу та інші акти російського терору.

"Вербна неділя та початок великоднього тижня мали бути час для миру, але Путін перетворив їх на час терору. Це жахлива реальність в сучасній Європі. Касетні боєголовки, які вбивають дітей під час великих релігійних свят. Удар по Сумам був не просто ударом по українському місту. Це атака на наші спільні принципи, на цінності сучасної Європи", - заявив міністр.

Глава МЗС висловив вдячність європейським колегам, які висловили солідарність з Україною після удару по Сумам, а також дипломатам їхніх країн, які відвідали Кривий Ріг після вбивства дев’яти дітей російською ракетою.

"Закликаю ваші уряди та муніципалітети розглянути можливість надавання додаткової підтримки для Сум і Кривого Рогу, для людей у цих містах. Вся Україна буде вдячна вам за це", - підкреслив Сибіга.

Міністр закликав європейських колег посилити військову допомогу для України, насамперед зміцненням спроможностей протиповітряної допомоги: надати додаткові комплекси, пускові, ракети та запчастини. Він поінформував про роботу України з розробки власної системи протиповітряної оборони стратегічного рівня та запропонував європейським державам зробити інвестиції в цю програму, щоб пришвидшити її втілення.

Глава МЗС також наголосив на інших першочергових військових потребах, які включають боєприпаси, далекобійні ракети, броньовані машини та інженерне обладнання, бойову авіацію, дрони, додаткові інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс.

Міністр приділив окрему увагу підвищенню санкційного тиску на агресора. Він висловив вдячність за те, що попри всі виклики, ЄС продовжив підвищувати тиск і закликав до додаткових сильних кроків. Серед них глава МЗС перелічив повне ембарго на закупівлю російських енергоносіїв урядами та приватними компаніями, санкції проти тіньового флоту, повноцінне використання заморожених російських активів для підтримки оборони та відбудови України, подальші обмеження в банківському секторі, металургії, атомній енергетиці, ІТ та іших галузях.

Сибіга нагадав про готовність України якнайшвидше відкривати кластери вступних переговорів та наголосив, що зараз не час блокувати процес вступу нашої держави в ЄС. За його словами, євроінтеграція є одним з факторів збереження довгострокової стабільності та миру в Європі.

Міністр наголосив, що загальна стратегія щодо Росії має полягати не в поступках, а в більшій силі, самодостатності та лідерстві Європи.

"Путін піде далі вглиб Європи та ближче до ваших домівок, якщо його не зупинити в Україні. Така реальність. І ми не хочемо, щоб ваші країни колись побачили удари касетними балістичними ракетами по житлових кварталах чи дитячих майданчиках. Саме тому необхідно діяти зараз, щоб досягти миру, щоб посилити Україну та збільшити тиск на Москву", - заявив він.

Міністр нагадав також, що Україна домовилася зі США на часткове перемир’я в сфері енергетики та на морі, та в цьому контексті поінформував європейських колег про російські порушення. Він підкреслив необхідність заходів зі зміцнення довіри, таких як звільнення військовополонених та повернення викрадених дітей. Глава МЗС також наголосив на необхідності переходу від часткового до повного перемир’я та потребі механізмів його моніторингу та гарантування.