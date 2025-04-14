10:31 14.04.2025
Сенатор-демократ від штату Вірджинія Тім Кейн прибув до Києва
До Києва прибув сенатор-демократ Тімоті Майкл Кейн, повідомило посольство США в Україні.
"Раді вітати сенатора Тіма Кейна сьогодні Києві", - йдеться у повідомленні посольства у телеграм в понеділок.
Допис супроводжується фото зустрічі сенатора на київському залізничному вокзалі.
Тімоті Майкл "Тім" Кейн - член Сенату США від штату Вірджинія з 2013 року, губернатор Вірджинії з 2006 до 2010 рр. Голова Національного комітету Демократичної партії з 2009 до 2011 рр.