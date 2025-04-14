Ювенальні прокурори: 618 дітей загинуло в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Від початку повномасштабної війни Росії проти України станом на 14 квітня 2025 року загинуло 618 дітей, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Більше ніж 2502 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 14 квітня 2025 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 618 дітей загинули та понад 1884 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм в понеділок.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій - 638, Харківській - 480, Херсонській - 203, Дніпропетровській - 228, Київській - 136, Запорізькій - 170, Миколаївській - 118, Сумській – 132 областях.

Офіс генерального прокурора навів дані за останні декілька днів війни:

13 квітня внаслідок обстрілу м. Суми загинуло двоє хлопців віком 11 та 17 років, поранено 15 дітей: 7 дівчаток віком від 1 до 14 років, 8 хлопчиків віком від 7 до 16 років.

10 квітня внаслідок обстрілу смт. Озерне Житомирської області постраждала 13-річна дівчинка.

10 квітня внаслідок обстрілу м. Нікополь Дніпропетровської області поранено 16-річного хлопчика.