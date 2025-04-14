Без США буде важко якнайшвидше закінчити війну - Зеленський

Без підтримки США буде важко досягти швидшого та справедливого миру, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Важко буде досягти цієї мети, бажаної мети - якнайшвидше закінчити війну і мати справедливий мир. І швидшого завершення та справедливого миру буде важко досягти без Сполучених Штатів. Без Сполучених Штатів більше втрат. Це факт. Тому я не хотів би розглядати цей варіант (без підтримки США - ІФ-У). Але це наша доля, наша земля, наше життя. Так чи інакше ми закінчимо цю війну", - сказав Зеленський в інтерв'ю для CBS News.

Він наголосив, що Україна хотіла б сильнішої позиції від США.

"Сполучені Штати Америки є нашим партнером. Ми розраховуємо на США. Але сьогодні США зайняли позицію посередника. Але я не знаю, історія покаже, майбутнє покаже... Хочеться вірити, що ця позиція спрацює на якнайшвидше завершення війни", - сказав президент.