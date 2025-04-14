Інтерфакс-Україна
Події
05:46 14.04.2025

Росіяни обстріляли 11 громад Сумської області - ОВА

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Російські війська в неділю обстрілювали 11 громад Сумської області, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 105 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 285 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади", - сказано в повідомленні.

Миропільська: завдано авіаційні удари з використанням КАБ (5 вибухів), артилерійський обстріл (15 вибухів).

Краснопільська: здійснено авіаційний удар з використанням КАБ (21 вибухів), мінометний обстріл (13 вибухів), артилерійські обстріли (46 вибухів), удари FPV-дронами (9 вибухів).

Юнаківська: зафіксовано авіаційний удар з використанням КАБ (2 вибухи), артилерійські обстріли (37 вибухів), обстріл з РСЗВ (8 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), удар дроном-камікадзе (1 вибух).

Шалигинська: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи), мінометний обстріл (7 вибухів), артилерійські обстріли (18 вибухів), удари FPV-дронами (2 вибухи).

Свеська: ворог атакував FPV-дронами (6 вибухів).

Есманьська: 29 мін скинули росіяни на територію громади. Також були удари FPV-дронами (3 вибухи), артилерійський обстріл (5 вибух).

Білопільська: відбулося скидання вибухових пристроїв з БпЛА (8 вибухів).

Великописарівська: зафіксовано удар FPV-дронами (12 вибухів), мінометний обстріл (7 вибухів).

Сумська: завдано ракетні удари (2 вибухи). Внаслідок ударів загинуло 34 особи та 117 осіб отримали поранення. Пошкоджено 55 будівель: будівлі закладу освіти, нежитлові будівлі, багатоквартирні житлові будинки, приватні житлові будинки, легкові автомобілі.

Новослобідська: ворог бив з артилерії (7 вибухів) та скинув вибуховий пристрій з БпЛА (2 вибухи).

Глухівська: здійснено удари FPV-дронами (3 вибухи), мінометні обстріли (6 вибухів), обстріл з РСЗВ (8 вибухів).

Середино-Будська: відбулося скидання вибухового пристрою з БпЛА (3 вибухи).

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/35007

Теги: #сумська #обстріли

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