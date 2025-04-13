Інтерфакс-Україна
Події
19:06 13.04.2025

Президент Словаччини закликав міжнародне товариство докласти дипломатичних зусиль і тиску, щоб зупинити РФ

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Президент Словаччини закликав міжнародне товариство докласти дипломатичних зусиль і тиску, щоб зупинити РФ

Міжнародне товариство має докласти дипломатичних зусиль і тиску, щоб покласти край терористичним атакам РФ українських міст, через які гине цивільне населення, заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні.

"Я засуджую сьогоднішню жорстоку атаку на українське місто Суми, яка призвела до 32 смертей і 84 поранень, у тому числі дітей. Хоча розмови про мир тривають, невинні життя все ще гинуть", - написав Пеллегріні в соцмережі Х.

Пеллегріні закликав Міжнародне співтовариство докласти всіх дипломатичних зусиль і тиску, щоб припинити цю бійню (терористичні удари РФ – ІФ-У), закликаючи Росію шукати миру за столом переговорів, а не за допомогою ракет, які вбивають невинних людей.

Як повідомлялося, кількість жертв внаслідок російського балістичного удару по центру Сум вже зросло до 34, поранених до 117. Серед жертв та поранених є діти в кількості двох загиблих та 15 постраждалих.

 

Теги: #словаччина #засудження #рф

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