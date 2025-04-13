РФ отримає невідворотну відплату, заявили в Генштабі ЗСУ у відповідь на удар по Сумах

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РФ отримає невідворотну відплату, заявили в генеральному штабі Збройних сил України у відповідь на удар по Сумах.

"росія отримає лише нашу лють і невідворотну відплату. Наша відповідь буде жорсткою. Ми знищуватимемо окупантів, їхні військові об’єкти, озброєння та техніку - всюди, де б вони не були", - сказано в повідомленні.

У генштабі підкреслили, що Росія вкотре демонструє, що вона не прагне миру. Її мета - посіяти страх. У відомстві зазначили, що російські воєнні злочини не мають терміну давності, а злочинці повинні понести заслужене покарання.

"У день великого християнського свята, Вербну неділю, російські війська вчинили черговий злочин проти людяності: завдали удару балістичними ракетами по центру міста Суми. Загинули та зазнали поранень десятки мирних людей", - сказано в генштабі.

У відомстві додали, що не досягнувши стратегічних успіхів на полі бою, ворог знову вдається до своєї звичної тактики - воювати з мирним населенням, грубо порушуючи міжнародне право, закони та звичаї війни.

Як повідомлялося, внаслідок російського ракетного удару станом на 15:35 загинуло 32 особи, серед них двоє дітей, постраждало 99 осіб, з них 11 дітей.