РФ отримає невідворотну відплату, заявили в Генштабі ЗСУ у відповідь на удар по Сумах
РФ отримає невідворотну відплату, заявили в генеральному штабі Збройних сил України у відповідь на удар по Сумах.
"росія отримає лише нашу лють і невідворотну відплату. Наша відповідь буде жорсткою. Ми знищуватимемо окупантів, їхні військові об’єкти, озброєння та техніку - всюди, де б вони не були", - сказано в повідомленні.
У генштабі підкреслили, що Росія вкотре демонструє, що вона не прагне миру. Її мета - посіяти страх. У відомстві зазначили, що російські воєнні злочини не мають терміну давності, а злочинці повинні понести заслужене покарання.
"У день великого християнського свята, Вербну неділю, російські війська вчинили черговий злочин проти людяності: завдали удару балістичними ракетами по центру міста Суми. Загинули та зазнали поранень десятки мирних людей", - сказано в генштабі.
У відомстві додали, що не досягнувши стратегічних успіхів на полі бою, ворог знову вдається до своєї звичної тактики - воювати з мирним населенням, грубо порушуючи міжнародне право, закони та звичаї війни.
Як повідомлялося, внаслідок російського ракетного удару станом на 15:35 загинуло 32 особи, серед них двоє дітей, постраждало 99 осіб, з них 11 дітей.