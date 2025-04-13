Команда УЧХ працює в Сумах на місці ракетного удару РФ

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) працюють в Сумах на місці російського ракетного удару.

"Команда Сумського загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста працює на місці удару по місту спільно з іншими рятувальними службами", - повідомив УЧХ у неділю у фейсбуці.

Як повідомлялось, внаслідок російського ракетного удару станом на 15:35 загинуло 32 особи, постраждало 99 осіб, з них 11 дітей.