Представниці ЄС висловила співчуття родинам загиблих в Сумах

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Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова та високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас висловила співчуття родинам загиблих від російської ракетної атаки по Сумам.

"Жахлива російська атака на Суми сьогодні вранці — дві балістичні ракети влучили в центр міста. Саме тоді, коли парафіяни зібралися на службу у Вербну неділю! Ще один із серії воєнних злочинів!", - написала Матернова у соціальній мережі Х.

"Співчуваємо всім родинам загиблих", - додала вона.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас також прокоментували атаку РФ на Суми: "Сьогодні вранці в Сумах відбулися жахливі події, коли жителі міста зібралися на Вербну неділю, а їх зустріли російські ракети. Жахливий приклад того, як росія посилює атаки, в той час як Україна прийняла безумовне припинення вогню", - написала вона в Х.

"Мої думки сьогодні з українським народом", - додала Каллас.

Як повідомлялося, наразі відомо про 32 загиблих.