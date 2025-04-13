Інтерфакс-Україна
Події
15:24 13.04.2025

Міністр закордонних справ Чехії про ракетний удар в Сумах: Росія не прагне миру

1 хв читати
Міністр закордонних справ Чехії про ракетний удар в Сумах: Росія не прагне миру
Фото: https://t.me/prokuraturasumy/4140

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, коментуючи російський ракетний удар по Сумам, висловив думку, що Росія не зацікавлена у мирному процесі, вона "не хоче змінюватися".

"Я думаю про всіх тих, хто вижив після жахливого нападу на місто Суми. Росія не хоче змінюватися, Росія не прагне миру. Нею керують вбивці, які щодня доводять, що вони не прагнуть миру. Чеська Республіка залишається з Україною", - написав Ліпавський в соціальній мережі Х у неділю.

Теги: #чехія #ракетний_удар #суми

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:08 13.04.2025
В Сумах вже 32 загиблих – ДСНС

В Сумах вже 32 загиблих – ДСНС

15:02 13.04.2025
Президент Литви про удар по Сумах: Цивілізований світ повинен застосувати силу

Президент Литви про удар по Сумах: Цивілізований світ повинен застосувати силу

14:48 13.04.2025
Макрон: Сьогодні очевидно, що лише Росія вирішила продовжувати війну, потрібні рішучі заходи

Макрон: Сьогодні очевидно, що лише Росія вирішила продовжувати війну, потрібні рішучі заходи

14:39 13.04.2025
Буданов назвав підрозділи, відповідальні за злочинний удар по Сумах

Буданов назвав підрозділи, відповідальні за злочинний удар по Сумах

14:28 13.04.2025
Кошта про удар по Сумах: Відповідальні за ці напади мають бути притягнуті до відповідальності

Кошта про удар по Сумах: Відповідальні за ці напади мають бути притягнуті до відповідальності

14:19 13.04.2025
Зеленський закликав до посилення тиску на Росію, щоб закінчити війну й гарантувати безпеку людям

Зеленський закликав до посилення тиску на Росію, щоб закінчити війну й гарантувати безпеку людям

13:56 13.04.2025
Кількість загиблих у Сумах зросла до 31 людини, серед них двоє дітей - ДСНС

Кількість загиблих у Сумах зросла до 31 людини, серед них двоє дітей - ДСНС

13:40 13.04.2025
ДСНС: Кількість загиблих у Сумах зросла до 24 людей, серед них – дитина

ДСНС: Кількість загиблих у Сумах зросла до 24 людей, серед них – дитина

13:26 13.04.2025
РФ застосувала ракету з касетними боєприпасами при ударі по Сумах - Єрмак

РФ застосувала ракету з касетними боєприпасами при ударі по Сумах - Єрмак

13:10 13.04.2025
РФ зруйнувала будівлі Сумського державного університету

РФ зруйнувала будівлі Сумського державного університету

ВАЖЛИВЕ

Кошта про удар по Сумах: Відповідальні за ці напади мають бути притягнуті до відповідальності

Кількість загиблих у Сумах зросла до 31 людини, серед них двоє дітей - ДСНС

ДСНС: Кількість загиблих у Сумах зросла до 24 людей, серед них – дитина

Кількість поранених в Сумах зросла до 83, серед них 7 дітей - МВС

Відомо про 21 загиблого та 34 поранених в Сумах, з них п'ятеро дітей - прокуратура

ОСТАННЄ

Переговори України та Росії щодо Чорного моря відбудуться 15—16 квітня в Анкарі - ЗМІ

В Херсоні внаслідок ворожого артобстрілу загинула місцева жителька

У Харкові ворожий БпЛА поцілив по дитячому садочку, інформації про постраждалих немає - Терехов

Окупанти вдарили "Молнією" по Харкову, наслідки уточнюються

У найближчі два дня в Україні вдень стає тепліше, проте вночі можливі заморозки, без опадів

З лютого 2022 р. загинули 234 працівники ОПК, 120 з них – на полі бою - Сметанін

Через ворожий обстріл Куп’янська загинули 2 мирних мешканки

Сибіга про Суми: Закликаємо партнерів надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони та посилити тиск на Москву

Кількість поранених в Сумах зросла до 83, серед них 7 дітей - МВС

Умєров про Суми: Україні потрібна додаткова протиповітряна оборона, негайно

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА