Міністр закордонних справ Чехії про ракетний удар в Сумах: Росія не прагне миру

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Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, коментуючи російський ракетний удар по Сумам, висловив думку, що Росія не зацікавлена у мирному процесі, вона "не хоче змінюватися".

"Я думаю про всіх тих, хто вижив після жахливого нападу на місто Суми. Росія не хоче змінюватися, Росія не прагне миру. Нею керують вбивці, які щодня доводять, що вони не прагнуть миру. Чеська Республіка залишається з Україною", - написав Ліпавський в соціальній мережі Х у неділю.