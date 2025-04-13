Переговори України та Росії щодо Чорного моря відбудуться 15—16 квітня в Анкарі - ЗМІ

Переговори України та Росії щодо безпеки судноплавства у Чорному морі відбудуться 15—16 квітня в Анкарі, повідомляє турецька служба CNN з посиланням на джерела в Міноборони.

"Джерела в Міністерстві національної оборони повідомили, що російські та українські офіційні особи зустрінуться в Командуванні військово-морських сил в Анкарі 15-16 квітня щодо безпеки Чорного моря", - йдеться у повідомленні у неділю.