Інтерфакс-Україна
Події
15:15 13.04.2025

Переговори України та Росії щодо Чорного моря відбудуться 15—16 квітня в Анкарі - ЗМІ

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Переговори України та Росії щодо безпеки судноплавства у Чорному морі відбудуться 15—16 квітня в Анкарі, повідомляє турецька служба CNN з посиланням на джерела в Міноборони.

"Джерела в Міністерстві національної оборони повідомили, що російські та українські офіційні особи зустрінуться в Командуванні військово-морських сил в Анкарі 15-16 квітня щодо безпеки Чорного моря", - йдеться у повідомленні у неділю.

Теги: #анкара #переговори #чорне_море

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