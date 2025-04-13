Президент Литви про удар по Сумах: Цивілізований світ повинен застосувати силу

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Президент Литви Гітанас Наусєда назвав російський удар по мирним жителям Сум "ляпасом усім, хто прагне і бажає миру" і запевнив Україну у непохитній підтримці.

"Ще один мерзенний російський військовий злочин - цього разу в самому центрі Сум. Це ляпас усім, хто прагне і бажає миру. Цивілізований світ повинен застосувати силу, щоб зупинити цих варварів, які вбивають мирних жителів і дітей", - написав він у соціальній мережі Х у неділю.

"Наші серця з сім'ями жертв і поранених. У цю годину болю Литва підтверджує свою непохитну відданість підтримці України та президента Зеленського до досягнення справедливого миру", - додав він.