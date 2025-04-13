Макрон: Сьогодні очевидно, що лише Росія вирішила продовжувати війну, потрібні рішучі заходи

Президент Франції Емманюель Макрон на тлі трагічних подій у Сумах, де від російської ракетної атаки загинули 31 людина, зокрема двоє дітей, наголосив на необхідності "рішучих заходів, щоб змусити Росію припинити вогонь".

"Сьогодні вранці дві російські ракети влучили в центр міста Суми в Україні, в результаті чого знову загинули десятки мирних жителів, в тому числі діти. Всім відомо, що лише Росія хотіла цієї війни. Сьогодні очевидно, що лише Росія вирішила її продовжувати. Всупереч людським життям, міжнародному праву та дипломатичним пропозиціям президента Трампа", - написав він у соціальній мережі Х у неділю.

"Потрібні рішучі заходи, щоб змусити Росію припинити вогонь. Франція невтомно працює над цим разом зі своїми партнерами", - наголосив він.

"Жертвам, пораненим, усій Україні, яка чинить опір: наша солідарність, наша повага, наша відданість", - додав президент Франції.