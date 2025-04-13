Кошта про удар по Сумах: Відповідальні за ці напади мають бути притягнуті до відповідальності

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Голова Європейської ради Антоніу Кошта висловив обурення "злочинною ракетною атакою Росії" на центр міста Суми та наголосив, що відповідальні за ці напади мають бути притягнуті до відповідальності.

"Я обурений злочинною ракетною атакою Росії на центр міста Суми. Росія продовжує свою кампанію насильства, вкотре демонструючи, що ця війна існує і триває лише тому, що Росія так вирішила", - написав він у соціальній мережі Х у неділю.

"Моє серце з жертвами, їхніми сім'ями та всіма, хто постраждав від чергового брутального акту агресії. Європейський Союз завжди буде з героїчним народом України", - запевнив Кошта.

"Відповідальні за ці напади мають бути притягнуті до відповідальності перед правосуддям", - наголосив голова Європейської ради.