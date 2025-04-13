З лютого 2022 р. загинули 234 працівники ОПК, 120 з них – на полі бою - Сметанін

Фото: https://t.me/herman_smetanin_msp/458

З початку повномасштабного вторгнення, загинули 234 працівники оборонно-промислового комплексу, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

"З початку повномасштабного вторгнення, загинули 234 працівники оборонно-промислового комплексу. 41 людина зникла безвісти. 120 зброярів загинули, захищаючи країну на полі бою. Ми не забудемо цю величезну жертву", - написав він у телеграмі у неділю.

Він повідомив, що на знак пам’яті всім зброярам, які загинули під час виконання службових обов’язків та на фронті 13 квітня було відкрито меморіальний знак у сквері імені Петра Болбочана в Києві. "Через рік тут буде відкрито Пам’ятник українським зброярам. Ми пам’ятаємо кожного з них", - додав він.