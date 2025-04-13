Росіяни вдарили ракетами по мирних жителях Сум у Вербну неділю навмисно, щоб було багато жертв – ЦПД

Росіяни вдарили ракетами по мирних жителях Сум у Вербну неділю навмисно, щоб було багато жертв, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Коваленко.

"І це після візиту Віткоффа в Москву до Путіна. Попередній раз по Кривому Рогу, коли загинуло багато дітей, вдарили після візиту Дмитрієва у Вашингтон, який також зустрічався з Віткоффом. Всю так звану дипломатію і рекет Росія будує навколо ударів по цивільним", - зазначив керівник ЦПД Коваленко.