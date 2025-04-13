Інтерфакс-Україна
Події
11:10 13.04.2025

Росіяни вдарили ракетами по мирних жителях Сум у Вербну неділю навмисно, щоб було багато жертв – ЦПД

1 хв читати
Росіяни вдарили ракетами по мирних жителях Сум у Вербну неділю навмисно, щоб було багато жертв – ЦПД

Росіяни вдарили ракетами по мирних жителях Сум у Вербну неділю навмисно, щоб було багато жертв, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Коваленко.

"І це після візиту Віткоффа в Москву до Путіна. Попередній раз по Кривому Рогу, коли загинуло багато дітей, вдарили після візиту Дмитрієва у Вашингтон, який також зустрічався з Віткоффом. Всю так звану дипломатію і рекет Росія будує навколо ударів по цивільним", - зазначив керівник ЦПД Коваленко.

Теги: #коваленко #цпд #ракетний_удар #суми

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:05 13.04.2025
За попередніми даними, 21 людина загинула та ще щонайменше 20 поранено – МВС

За попередніми даними, 21 людина загинула та ще щонайменше 20 поранено – МВС

11:50 13.04.2025
Зеленський про удар по Сумах: йдеться про десятки загиблих та поранених мирних жителів, потрібна жорстка реакція світу

Зеленський про удар по Сумах: йдеться про десятки загиблих та поранених мирних жителів, потрібна жорстка реакція світу

11:42 13.04.2025
По Сумах завдано удар двома балістичними ракетами - ОВА

По Сумах завдано удар двома балістичними ракетами - ОВА

11:08 13.04.2025
Ворог завдав ракетний удар по Сумах, є загиблі – в.о. мера

Ворог завдав ракетний удар по Сумах, є загиблі – в.о. мера

17:09 10.04.2025
Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, відомо про одного загиблого

Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, відомо про одного загиблого

10:22 09.04.2025
В Азовському морі фіксують масовий мор риби і крабів – ЦПД

В Азовському морі фіксують масовий мор риби і крабів – ЦПД

18:48 06.04.2025
Кількість жертв ворожого удару по Кривому Рогу зросла до 20 - Вілкул

Кількість жертв ворожого удару по Кривому Рогу зросла до 20 - Вілкул

14:29 06.04.2025
Верховний комісар ООН з прав людини про удар РФ по Кривому Рогу: невибіркові атаки можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини

Верховний комісар ООН з прав людини про удар РФ по Кривому Рогу: невибіркові атаки можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини

12:36 06.04.2025
Ракетний удар пошкодив у Києві будівлю редакцій телеканалів іномовлення - Freeдом

Ракетний удар пошкодив у Києві будівлю редакцій телеканалів іномовлення - Freeдом

12:12 06.04.2025
Зеленський: тиску на РФ досі недостатньо, і щоденні російські удари по Україні це доводять

Зеленський: тиску на РФ досі недостатньо, і щоденні російські удари по Україні це доводять

ВАЖЛИВЕ

За попередніми даними, 21 людина загинула та ще щонайменше 20 поранено – МВС

Зеленський про удар по Сумах: йдеться про десятки загиблих та поранених мирних жителів, потрібна жорстка реакція світу

По Сумах завдано удар двома балістичними ракетами - ОВА

Ворог завдав ракетний удар по Сумах, є загиблі – в.о. мера

Захисники України в ніч на 13 квітня знищили 43 з 55 задіяних ворогом дронів

ОСТАННЄ

Окупанти скинули вибухівку з БпЛА на цивільного у Херсоні

Окупанти вбили трьох цивільних у Донецькій області у суботу - поліція

Захисники України в ніч на 13 квітня знищили 43 з 55 задіяних ворогом дронів

Упродовж доби зафіксовано 120 бойових зіткнень - Генштаб

Позиція Віткоффа на переговорах з Путіним викликала занепокоєння у США і серед союзників

Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців

13 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

Компанія Маска продає різні автівки у США й КНР через митну війну – ЗМІ

Москва негативно реагує на пропозиції Келлога – ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА