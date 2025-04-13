Інтерфакс-Україна
Події
09:36 13.04.2025

Захисники України в ніч на 13 квітня знищили 43 з 55 задіяних ворогом дронів

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Захисники України в ніч на 13 квітня знищили 43 з 55 задіяних ворогом дронів
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Ворог атакував у ніч на 13 квітня 55-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм.

" Станом на 08.30 підтверджено збиття 43 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні та в центрі країни.12 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - інформують ПС ЗСУ.

Теги: #повітряні_сили #бпла

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