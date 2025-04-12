Інтерфакс-Україна
Події
16:52 12.04.2025

Сибіга поінформував генсека ОБСЄ про порушення Росією енергетичного перемир'я

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Глава МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з генеральним секретарем ОБСЄ Ферідуном Х. Сінірліоглу (Feridun H. Sinirlioğlu), щоб обговорити останні кроки України на шляху до миру.

"Я поінформував Генерального секретаря про факти порушення Росією енергетичного перемир'я, а також про її безперервний терор проти цивільного населення", - написав Сибіга в соцмережі Х.

"Я також наголосив на необхідності звільнення співробітників ОБСЄ Максима Петрова, Вадима Голди та Дмитра Шабанова, які вже більше трьох років перебувають у незаконному ув'язненні в Росії", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, 10-12 квітня Сибіга перебуває у Туреччині, зокрема, для участі у Анталійському дипломатичному форумі, який є одним з ключових політико-безпекових майданчиків у світі.

Теги: #обсє #сибіга

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