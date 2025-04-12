Глава МЗС України закликав до реформи міжнародного гуманітарного права

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Глава МЗС України Андрій Сибіга під час Анталійського дипломатичного форуму (Туреччина) наголосив на важливості реформування міжнародного гуманітарного права, оскільки нині міжнародна система не функціонує належним чином, повідомила пресслужба МЗС.

"Важливо, щоб міжнародне право було саме правом, а не просто деклараціями чи словами. Після 24 лютого 2022 року міжнародна система продемонструвала свою неефективність. Ми є доказом цього. Ця система є несправедливою. Нам потрібні додаткові інструменти примусу", — заявив міністр на панельній дискусії "Європейська безпека на вирішальному етапі" в рамках Анталійського дипломатичного форуму

Сибіга підкреслив, що система ООН та Женевські конвенції потребують оновлення з огляду на неспроможність сучасного гуманітарного права та міжнародної системи ефективно протидіяти звірствам, скоєним в Україні, Сирії та інших країнах і частинах світу.

"Україна, яка має власний гіркий досвід неефективності сучасних міжнародних інструментів, готова зробити свій внесок у реформування міжнародного гуманітарного права та механізмів примусу", — наголосив міністр.

Глава української дипломатії також заявив, що Україна прагне завершення війни вже цього року, проте "важливо не маніпулювати терміном "мир".

"Мир має бути справедливим, всеосяжним і стійким. Такий мир означає гідність. Від того, як завершиться ця війна, залежить майбутня архітектура безпеки в Європі. Від цього залежить безпека кожної родини на європейському континенті", — зазначив міністр.

У відповідь на запитання щодо можливих шляхів досягнення стійкого і справедливого миру Сибіга наголосив, що єдиний можливий шлях — це активне залучення та лідерство Сполучених Штатів, підвищення ціни подальшої агресії для Росії та посилення України.