Інтерфакс-Україна
Події
12:51 12.04.2025

Кабмін затвердив механізм фінансування розширеного переліку безоплатних медпослуг ветеранам на рівні первинної меддопомоги

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Кабінет міністрів України затвердив механізм фінансування з державного бюджету надання розширеного переліку безоплатних медичних послуг ветеранам війни на рівні первинної медичної допомоги.

"Цей проєкт запущений у 2025 році спільно Міністерством у справах ветеранів, Міністерством охорони здоров’я та Національною службою здоров'я України (НСЗУ). Фінансування буде здійснюватися в рамках бюджетної програми КПКВК 1501120, яка передбачена у держбюджеті-2025 на підтримку ветеранів війни та їхніх сімей", - йдеться у повідомленні Мінветеранів. 

Відзначається, що скористатися розширеним переліком безоплатних медичних послуг зможуть: учасники бойових дій, які звільнені з військової служби і особи з інвалідністю внаслідок війни.

Зокрема, стануть доступними такі послуги: персоналізоване лікування – розробка індивідуального плану з урахуванням стану здоров’я, хронічних захворювань та групи ризику; розширений скринінг – обстеження на стани, пов’язані з наслідками бойових дій; психологічна допомога – індивідуальна та групова терапія, когнітивно-поведінкова терапія, програми управління стресом; лікування бойових травм та хронічних станів – консультації вузькопрофільних спеціалістів (ортопеда, невролога тощо); реабілітація – відновлення після поранень та хвороб; терапія захворювань опорно-рухової системи – артрит, артроз, хвороби суглобів.

Теги: #медпослуги #ветерани

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