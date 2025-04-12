Інтерфакс-Україна
Події
12:41 12.04.2025

Представники України на "Євробаченні-2025" Ziferblat не отримали візу до Великої Британії і скасували виступ у Манчестері

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Представники України на "Євробаченні-2025" Ziferblat не отримали візу до Великої Британії і скасували виступ у Манчестері
Фото: https://www.facebook.com/ZiferblatBand

Представники України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025" гурт Ziferblat не отримали візу до Великої Британії, у зв'язку з чим скасували свій виступ в Манчестері.

"Друзі, шкода повідомляти, але ми не отримали візу до Британії, тож, на жаль, не побачимось із вами цими вихідними", - написав гурт в мережі Instagram.

У зв'язку з цим вони скасували свій виступ у Манчестері, який мав би відбутися в цю суботу.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, а півфінали – у вівторок, 13 травня, і четвер, 15 травня. Представники України гурт Ziferblat виступить під №5 у першому півфіналі "Євробачення-2025".

Теги: #концерт #віза #скасування #ziferblat

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