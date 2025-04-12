Інтерфакс-Україна
Події
07:34 12.04.2025

Окупанти за добу втратили 1240 осіб та 128 одиниць техніки

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Окупанти за добу втратили 1240 осіб та 128 одиниць техніки
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1240 окупантів, 11 танків, 7 бронемашин, 49 артсистем, 78 БПЛА, а також 128 одиниць авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у телеграм-каналі ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.04.25 орієнтовно склали: особовий склад ‒ близько 931450 (+1240) осіб, танків ‒ 10591 (+11) од, бойових броньованих машин ‒ 22055 (+7) од, артилерійських систем – 26092 (+49) од, РСЗВ – 1362 (+2) од, засоби ППО ‒ 1127 (+0) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 335 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32278 (+78), крилаті ракети ‒ 3145 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 43807 (+128) од, спеціальна техніка ‒ 3798 (+0)", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

Теги: #генштаб #зведення

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