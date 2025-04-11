Інтерфакс-Україна

Події

22:03 11.04.2025

Посланник Трампа запропонував передати Росії частину територій України

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Посланник Трампа запропонував передати Росії частину територій України

Спецпосланник США Стів Віткофф запропонував передати Росії право власності на чотири східні області України задля досягнення припинення вогню, заявив він на зустрічі з Дональдом Трампом після переговорів із представником Путіна у Вашингтоні минулого тижня, повідомляє Reuters з посиланням на джерела у п’ятницю.

Менше ніж за 48 годин після неформальної зустрічі з підсанкційним російським представником Кирилом Дмитрієвим, Віткофф зустрівся з Дональдом Трампом у Білому домі та передав цю пропозицію як "найшвидший шлях до миру".

Водночас генерал Кіт Келлог, президентський посланець в Україні, виступив проти такої ініціативи, наголосивши, що: "Київ не погодиться на односторонню передачу територій", - йдеться в повідомленні.

Пропозиції Віткоффа розкритикували в Конгресі, а його неофіційна зустріч із підсанкційним російським послом викликала занепокоєння в Білому домі.

На фоні заблокованих домовленостей щодо часткового припинення вогню Трамп наполягає на мирному рішенні до травня.

 

 

Теги: #сша #віткофф #рф

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