Посланник Трампа запропонував передати Росії частину територій України

Спецпосланник США Стів Віткофф запропонував передати Росії право власності на чотири східні області України задля досягнення припинення вогню, заявив він на зустрічі з Дональдом Трампом після переговорів із представником Путіна у Вашингтоні минулого тижня, повідомляє Reuters з посиланням на джерела у п’ятницю.

Менше ніж за 48 годин після неформальної зустрічі з підсанкційним російським представником Кирилом Дмитрієвим, Віткофф зустрівся з Дональдом Трампом у Білому домі та передав цю пропозицію як "найшвидший шлях до миру".

Водночас генерал Кіт Келлог, президентський посланець в Україні, виступив проти такої ініціативи, наголосивши, що: "Київ не погодиться на односторонню передачу територій", - йдеться в повідомленні.

Пропозиції Віткоффа розкритикували в Конгресі, а його неофіційна зустріч із підсанкційним російським послом викликала занепокоєння в Білому домі.

На фоні заблокованих домовленостей щодо часткового припинення вогню Трамп наполягає на мирному рішенні до травня.