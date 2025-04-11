Інтерфакс-Україна

Події

19:28 11.04.2025

Принц Гаррі: Я хочу нагадати Україні, що світ стоїть поруч

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Принц Гаррі: Я хочу нагадати Україні, що світ стоїть поруч

Під час неоголошеного візиту до України в четвер британський принц Гаррі, герцог Сассекський, відвідав поранених бійців у Львівському центрі Superhumans та зазначив, що це його "не останній" візит до країни, а команда "Нескорених" (Invictus) буде підтримувати Україну "стільки, скільки їй буде потрібно".

"Це мій перший візит в Україну, і він не буде останнім. Для мене було справжньою честю та привілеєм приїхати сюди з делегацією Invictus та завітати до центру Superhumans, щоб побачити неймовірний рівень догляду та реабілітації, який надається під дахом цього унікального закладу", - заявив герцог в своєму відеокоментарі, поширеним "Суспільним" у п'ятницю.
Він зазначив, що це не перший реабілітаційний центр, що він відвідує, але львівський центр справляє "особливе" враження.

"Я бачив багато різних центрів, але спеціально створений центр, де все знаходиться під одним дахом – це щось особливе. Тут людей оперують, і в цьому ж приміщенні вони отримують протезування. І потім їдуть додому. Хоча більшість з них не хочуть їхати. Вони хочуть залишитися тут. І я розумію чому. Я відвідав багато реабілітаційних центрів, але в жодному з них немає такої атмосфери", - додав принц Гаррі.

Герцог Сассекський наголосив , що світ стоїть поруч з Україною, та Invictus буде партнером України та української команди Invictus "стільки, скільки їй буде потрібно".

"Я хочу нагадати Україні, що світ стоїть поруч, і Invictus буде партнером України та української команди Invictus стільки, скільки їй буде потрібно. Я хочу сказати, що ми цінуємо це партнерство. Слава Україні! Слава героям!" – резюмував він.

Як повідомило Міністерство економіки, принц також зустрівся з першою віце-прем’єркою - міністеркою економіки Юлією Свириденко. У відомстві додали, що вони обговорювали програми підтримки ветеранів, виклики й потреби, які є на цьому шляху.

Зазначається, що це важлива тема для королівської родини. Завдяки легендарним фото принцеси Діани в Анголі, коли вона проходила між замінованих полів, світ по-справжньому гучно заговорив про проблему розмінування. Нині Україна найбільш потенційно замінована країна у світі та подолати цей виклик не може самостійно.

"Також, щоб показати справжню ціну, яку Україна платить за те, що наші землі заміновані, подарувала принцу особливий подарунок — великодній кошик, у якому паска приготована із борошна з розмінованих полів. Випікали її бабусі із прикордонної з Росією Сумщини, чиї села у зоні ризику вибухонебезпечних предметів. А писанки для цього кошика зробила мама парамедикині Ірини Цибух, яка загинула торік на Харківщині, коли її машина наїхала на російську міну", - зазначено у дописі Свириденко.

Як повідомлялось, принц Гаррі, герцог Сассекський, відвідав поранених бійців у Львівському шпиталі під час неанонсованого візиту до України в четвер. Про поїздку стало відомо лише тоді, коли він вже виїхав з України.



 

Теги: #україна #принц #британія

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