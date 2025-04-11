Уряд схвалив виділення 1,28 млрд грн на завершення 23 проєктів відбудови – Мінрозвитку

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про виділення Агентству відновлення понад 1,28 млрд грн на завершення у 2025 році 23 проєктів відбудови, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій (Мінрозвитку).

Згідно з повідомленням, кошти надійдуть з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Їх буде використано на проєкти, які вже почали реалізовувати у 2023-2024 рр.

Уточнюється, що серед проєктів - 20 багатоквартирних будинків у Запорізькій (шість будинків), Київській (11), Сумській (2) та Одеській (один) областях.

Крім того, буде добудовано лікарню в Сумській області та дві школи на Чернігівщині, йдеться у пресрелізі.