Україна прагне зробити внесок в успіх коридору Лобіто і зміцнювати зв'язки з Африканським Союзом - Сибіга

Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з міністром закордонних справ Анголи Тете Антоніу висловив готовність зміцнювати зв'язки з Африканським Союзом та зробити свій внесок в успіх коридору Лобіто.

"Під час моєї зустрічі з Тете Антоніу. Я високо оцінив успішне головування Анголи в Африканському Союзі. Ми зосередилися на кроках для посилення співпраці в сільському господарстві, освіті, технологіях та інших сферах", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Міністри також говорили про поточні глобальні та регіональні загрози, а також глобальну продовольчу безпеку.

"Україна прагне зробити свій внесок в успіх коридору Лобіто та створити взаємовигідні проєкти, які забезпечать додану вартість та підвищать самодостатність Анголи. Україна також готова зміцнювати зв'язки з Африканським Союзом", - підкреслив Сибіга.

Він подякував Анголі за конструктивний діалог та готовність розширювати нашу плідну співпрацю.

Як повідомлялося, 10-12 квітня Сибіга перебуває у Туреччині, зокрема, для участі у Анталійському дипломатичному форумі, який є одним з ключових політико-безпекових майданчиків у світі. На полях форуму запланована низка важливих двосторонніх зустрічей міністра з колегами з Африки, Близького Сходу та Європи. Сибіга також візьме участь у панельній дискусії форуму "Європейська безпека на роздоріжжі".