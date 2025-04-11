Інтерфакс-Україна

Події

16:17 11.04.2025

В Україні судитимуть двох російських військових за вбивство та жорстоке поводження з цивільними в Бучі

2 хв читати
В Україні судитимуть двох російських військових за вбивство та жорстоке поводження з цивільними в Бучі

Українські правоохоронці завершили розслідування та передали до суду справу стосовно двох російських військовослужбовців за жорстоке поводження і вбивство жителів Бучі на Київщині під час окупації в 2022 році, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил рф", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією прокуратури, одному російському військовому інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, іншому – закінчений замах на цей злочин (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 та ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 438 КК України).

"Розслідуванням встановлено, що стрілець-помічник гранатометника 6-ї десантно-штурмової роти 2-ї батальйонно-тактичної групи разом з іншим військовим зс рф у березні 2022 року вбили мирного мешканця Бучі. Вони помітили чоловіка, який в умовах окупації намагався знайти продукти харчування, біля супермаркету та почали по ньому стріляти. Від чотирьох вогнепальних поранень грудної клітини й живота потерпілий помер на місці", - уточнюють в Офісі генпрокурора.

Інший обвинувачений – командир взводу 3-ї парашутно-десантної роти 1-ї батальйонно-тактичної групи.

"Він та ще двоє військових держави-агресора у березні 2022 року під час патрулювання вулиць міста відкрили вогонь з автоматичної зброї по цивільному, який йшов додому. Потерпілий сховався на території найближчого приватного будинку, а коли його знайшли – обвинувачений здійснив у нього щонайменше два постріли. Чоловік втратив свідомість і впав на підлогу. Командир взводу подумав, що потерпілий помер. На щастя, чоловік, отримавши тілесні ушкодження, залишився живим", - зазначають в прокуратурі.

Досудове розслідування – ГСУ Нацполіції України.

Теги: #суд #буча #військові_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:36 11.04.2025
САП просить суд арештувати ексголову ДФС Насірова з альтернативою застави в 75 млн грн

САП просить суд арештувати ексголову ДФС Насірова з альтернативою застави в 75 млн грн

20:39 09.04.2025
Справа про розкрадання на закупівлі Міноборони "золотих яєць": Суд призначив заставу директору компанії-постачальниці

Справа про розкрадання на закупівлі Міноборони "золотих яєць": Суд призначив заставу директору компанії-постачальниці

17:37 09.04.2025
Екскерівник ДФС Насіров з лави суду за власною ініціативою мобілізувався до ЗСУ – САП

Екскерівник ДФС Насіров з лави суду за власною ініціативою мобілізувався до ЗСУ – САП

12:04 08.04.2025
У Харкові судитимуть рецидивіста, який за замовленням ФСБ застрелив українського військового та планував вбити очільника ОВА – прокуратура

У Харкові судитимуть рецидивіста, який за замовленням ФСБ застрелив українського військового та планував вбити очільника ОВА – прокуратура

23:52 31.03.2025
Президент України провів зустріч із представниками парламентів країн-партнерів та Європарламенту в річницю звільнення Бучі

Президент України провів зустріч із представниками парламентів країн-партнерів та Європарламенту в річницю звільнення Бучі

15:58 31.03.2025
Подружжя Зеленських і іноземні делегації вшанували пам’ять загиблих у Бучі

Подружжя Зеленських і іноземні делегації вшанували пам’ять загиблих у Бучі

12:16 11.03.2025
В Бучі відзначили волонтерок, військовослужбовиць та благодійниць

В Бучі відзначили волонтерок, військовослужбовиць та благодійниць

16:46 28.02.2025
В Бучі пройде конкурс краси серед жінок-військовослужбовиць та волонтерок

В Бучі пройде конкурс краси серед жінок-військовослужбовиць та волонтерок

11:53 12.02.2025
РФ планує збільшити свою армію на 150 тис. військових у 2025 році - Зеленський

РФ планує збільшити свою армію на 150 тис. військових у 2025 році - Зеленський

18:18 04.02.2025
У січні проєкт "Хочу найти" отримав рекордну кількість запитів від родичів зниклих військових РФ

У січні проєкт "Хочу найти" отримав рекордну кількість запитів від родичів зниклих військових РФ

ВАЖЛИВЕ

Через негоду в Миколаївській області є обмеження для руху автотранспорту

Міністр оборони Британії оголосив про пакет у розмірі £350 млн для підтримки українських бійців на передовій

На "Рамштайні" президент Зеленський і держсекретар США приєднаються онлайн

Німеччина цього року поставить Україні ще чотири системи ППО IRIS-T і вже доставила 30 ракет Patriot

Аварійне вимкнення е/е сталося через негоду в 12 населених пунктах Полтавщини

ОСТАННЄ

Глава МЗС Фінляндії обговорила з держсекретарем США Рубіо мир в Україні та стримування загрози від РФ

Парламент Фінляндії схвалив заборону росіянам на угоди з нерухомістю

Лист про наміри приєднатися до нової "Коаліції РЕБ" підписали 11 держав - Умєров

Міністр оборони Британії: планування "Коаліції охочих" якісне, ЄС не є його частиною

Україна повернула ще двох українських підлітків з тимчасово окупованих територій та території РФ – Єрмак

Шмигаль: найближчими тижнями посилимо діалог з ЄС щодо "торговельного безвізу"

Поліція повідомила про підозру 18-річному буковинцю, який до смерті забив свою жінку

У Києві викрито схему виїзду в ЄС за $15 тис.

"Нова пошта" попередила про можливу затримку вантажів через негоду

Українські виробники компонентів зброї можуть отримати грант до 8 млн грн на створення та розширення виробництва - Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА