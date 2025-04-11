Інтерфакс-Україна

Події

15:54 11.04.2025

Україна повернула ще двох українських підлітків з тимчасово окупованих територій та території РФ – Єрмак

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Україна повернула ще двох українських підлітків з тимчасово окупованих територій та території РФ – Єрмак
Фото: сайт Президента України

Україна повернула ще двох українських підлітків з окупованих територій та території РФ в рамках ініціативи Bring Kids Back UA, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Одна з них — 17-річна дівчина, яку ще до повномасштабного вторгнення примусово вивезли до Росії, де вона зазнавала системного насильства через українське походження. Вона неодноразово намагалася самостійно повернутись в Україну, проте всі спроби зазнавали невдач. Інший врятований — 18-річний хлопець, що жив під постійною загрозою мобілізації до армії окупанта і переслідувань з боку російських військових", - написав він у Телеграм у п'ятницю.

Єрмак повідомив, що зараз обидва підлітки у безпеці, на підконтрольній території України, де проходять реабілітацію та готуються до вступу в український університет.

Він висловив вдячність Українській мережі за права дитини за сприяння в організації рятувальної місії та підтримку підлітків на складному шляху додому.

Як повідомлялось, 9 квітня ще шістьох українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій України у рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA, повідомила радник з питань комунікацій керівника Офісу президента України Дарія Зарівна.

Теги: #єрмак #діти

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