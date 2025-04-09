З окупованих територій повернули ще шестеро дітей

Ще шістьох українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій України у рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA, повідомила радник з питань комунікацій керівника Офісу президента України Дарія Зарівна.

"16-річний Андрій залишився сиротою після того, як російські військові неодноразово катували його батька, намагаючись змусити до співпраці — зрештою чоловік помер від побоїв. Після похорону окупаційна адміністрація повідомила Андрію, що його планують передати під російську опіку", - написала Зарівна в Телеграм у середу.

Також, за її словами, була врятована дівчина Анастасія, до якої додому приходили з обшуками російські військові, погрожували зброєю і домагалися її. Зараз дівчина возз’єдналася з братом і сестрою, яких вдалося врятувати раніше, повідомила радниця ОП.

"Дві сестри, 9-річна Оля та 13-річна Марина, проходили в школі навчання на випадок нападу з боку України, де їх вчили ненавидіти власну батьківщину, готували до війни та змушували вдягати георгіївські стрічки й співати гімн РФ. Також окупаційна влада погрожувала забрати їх у бабусі й віддати під опіку в російську родину", - розповіла Зарівна.

27 березня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна повернула 1247 дітей у рамках програми Bring Kids Back UA як з території РФ, так і з тимчасово окупованих регіонів України. Після цього повідомлялося ще принаймні про 30 репатрійованих дітей.