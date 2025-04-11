Умєров подякував Німеччині за оголошення про EUR11 млрд військової підтримки України до 2029 року

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Міністр оборони України Рустем Умєров подякував німецькому колезі Борису Пісторіусу та народу Німеччини за оголошення подальшої значної допомоги Україні.

"Я вдячний народу та уряду Німеччини, зокрема моєму колезі-міністру Пісторіусу за сьогоднішнє оголошення про €11 мільярдів подальшої військової підтримки України до 2029 року", - написав він у соцмережі Х.

Умєров наголосив, що поставки з Німеччини у 2025 році допоможуть українцям захистити небо (системи IRIS-T з ракетами, ракети PATRIOT) і зміцнити українські позиції на полі бою (Marders, Leopards, артилерійські системи).

"Дякую, Німеччино, за те, що ти на нашому боці. Разом ми забезпечимо справедливий і міцний мир у Європі", - додав міністр.

Раніше у пʼятницю міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, що прибув у Брюссель на засідання Контактної групи з оборони України, анонсував нову військову допомогу для Києва.

Зокрема, допомога включає 4 додаткові системи IRIS-T плюс 300 керованих ракет; 120 ПЗРК; 300 розвідувальних безпілотників, ще 25 бойових машин піхоти Marder, 15 танків Leopard, 14 артилерійських систем, 100 радарів наземного спостереження і ще 100 тисяч артилерійських боєприпасів тощо.

Що стосується підтримки з боку Німеччини, Пісторіус підкреслив, що Бундестаг нещодавно "розчистив шлях" для ще 3 мільярдів євро цього року і ще 8 мільярдів євро спочатку до 2029 року, тобто додатково понад 11 мільярдів євро на допомогу Україні.