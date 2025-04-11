Умєров подякував Німеччині за оголошення про EUR11 млрд військової підтримки України до 2029 року
Міністр оборони України Рустем Умєров подякував німецькому колезі Борису Пісторіусу та народу Німеччини за оголошення подальшої значної допомоги Україні.
"Я вдячний народу та уряду Німеччини, зокрема моєму колезі-міністру Пісторіусу за сьогоднішнє оголошення про €11 мільярдів подальшої військової підтримки України до 2029 року", - написав він у соцмережі Х.
Умєров наголосив, що поставки з Німеччини у 2025 році допоможуть українцям захистити небо (системи IRIS-T з ракетами, ракети PATRIOT) і зміцнити українські позиції на полі бою (Marders, Leopards, артилерійські системи).
"Дякую, Німеччино, за те, що ти на нашому боці. Разом ми забезпечимо справедливий і міцний мир у Європі", - додав міністр.
Раніше у пʼятницю міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, що прибув у Брюссель на засідання Контактної групи з оборони України, анонсував нову військову допомогу для Києва.
Зокрема, допомога включає 4 додаткові системи IRIS-T плюс 300 керованих ракет; 120 ПЗРК; 300 розвідувальних безпілотників, ще 25 бойових машин піхоти Marder, 15 танків Leopard, 14 артилерійських систем, 100 радарів наземного спостереження і ще 100 тисяч артилерійських боєприпасів тощо.
Що стосується підтримки з боку Німеччини, Пісторіус підкреслив, що Бундестаг нещодавно "розчистив шлях" для ще 3 мільярдів євро цього року і ще 8 мільярдів євро спочатку до 2029 року, тобто додатково понад 11 мільярдів євро на допомогу Україні.