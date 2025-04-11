Ткаченко подав позов у суд щодо розширення повноважень Кличка

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Очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко подав позов у суд щодо розширення головою Київської міської державної адміністрації Віталієм Кличком своїх повноважень.

"Рішення Київради про розширення Кличком своїх повноважень призупинено судом, суд вивчає його законність. Я особисто подав позов. Повідомляю про це прямо і прозоро. Буде не кулуарщина, як вони звикли. А буде Закон", - написав він у Телеграмі у п'ятницю.

Як повідомлялось, Київська міська рада підтримала рішення "Про внесення змін та доповнень до деяких рішень Київської міської ради", яка, на думку Ткаченка, обмежує повноважень очільника КМВА.